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Украинские женщины-военные – оккупантам: Будем отстреливать, как бешеных собак!

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  • 7.03.2022, 20:44
  • 10,538
Украинские женщины-военные – оккупантам: Будем отстреливать, как бешеных собак!

Украинки записали видеообращение.

Украинские женщины-военнослужащие обратились к пришедшим с войной в Украину россиянам, передает УНИАН.

"Мы - женщины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место - генофонд нашей нации защищен", - говорится в обращении.

Женщины отметили, что присоединились к мужчинам ВСУ и будут уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли.

"За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом и даже сарай мы будем отстреливать вас, как бешеных собак!" - обратились военнослужащие к оккупантам.

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