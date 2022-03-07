Украинские женщины-военные – оккупантам: Будем отстреливать, как бешеных собак! 10 7.03.2022, 20:44

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Украинки записали видеообращение.

Украинские женщины-военнослужащие обратились к пришедшим с войной в Украину россиянам, передает УНИАН.

"Мы - женщины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место - генофонд нашей нации защищен", - говорится в обращении.

Женщины отметили, что присоединились к мужчинам ВСУ и будут уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли.

"За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом и даже сарай мы будем отстреливать вас, как бешеных собак!" - обратились военнослужащие к оккупантам.

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