Горький «рязанский сахар» для Шойгу 6 Telegram-канал «Сито Сократа»

1.04.2022, 21:00

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Волны войны накатывают на российское приграничье.

Шокирующие инциденты последних дней в Белгородской области засвидетельствовали признаки приближающего жуткого землетресения на российском правящем Олимпе. До России, развязавшей кровавую войну в Украине, вдруг стали долетать последствия ее провальной авантюры. Сначала взорвались военные склады под Белгородом, и вот теперь уже эксцесс по-серьезнее: на нефтебазе "Роснефти" в самом городе уничтожены 8 емкостей с 16 тыс.куб.м. горючего. Волны войны накатывают на российское приграничье, порождая панические настроения среди россиян, осознающих ужас, от того что их хваленая Z-армия то уже повержена. В свете этого белгородские ЧП смотрятся особенно тревожно, ведь оба эпизода очень мутные, и официальные комментарии властей только вносят неразбериху.

В случае со взрывами на оружейных складах в Красном Октябре губернатор Гладков причастность Украины сразу отмел, списав все на человеческий фактор. Прикрыть историю помог дефицит фактологического видео-контента. Подобное развитие событий явно каким-то зловещим силам пришлось не по душе, и вот в ночь на 1 апреля ставка была повышена до уровня точечного воздушного ракетного обстрела нефтяных резервуаров. Хотя атака происходила ночью сразу всплыло множество видео с неизвестными вертолетами. Но понять кто виновен в инциденте все равно не представляется возможным, ведь заметные на видео вертолеты с профилем Ми-24 стоят на вооружении и в РФ, и в Украине. Однако Гладков сразу возложил ответственность за эксцесс на ВСУ.

Версия про украинский след повергла российскую общественность в шок. Если поверить в то, что дерзкую вылазку совершили ВСУ, то по факту все плохо у россиян не только на фронтах, но и на своей территории. Оказывается воздушное пространство РФ это проходной двор. ПВО не выполняют своих функций даже в сопредельной с боевыми действиями зоне! Фейком на поверку стали не только "победы" в Украине, но противовоздушный щит страны. Значит ли это, что команда паркетных генералов фанерного Шойгу нещадно разворовала все бюджетные деньги на армию и оставила страну беззащитной? И если это так, то может ли быть ситуация, когда видя слабость ВС РФ и опираясь на созданный zапутинистами прецедент противозаконного вторжения в Украину, многочисленные враги или голодный Китай не решат оккупировать саму Россию? Вот это поворот: Шойгу просто обнуляют.

Но здесь как раз самое интересное. После недавних заявлений Шойгу о выполнении большинства целей "спецоперации" в Украине, Киев как раз был воодушевлен риторикой российского министра обороны. Украинской стороне ситуативно не было никакого резона обострять положение, тем более за пределами своей территории. Сейчас идут тяжелые бои с врагом в самой Украине, и ВСУ как-то точно не до белгородских нефтебаз.

И здесь мы похоже приближаемся к реальному пониманию скрытых пружин эксцессов в Белгороде. В Кремле апогея достигла подковерная аппаратная борьба между силовыми группировками ГРУ и ФСБ. В условиях драматичного сокращения из-за санкций кормовой базы решается вопрос реконфигурации власти на будущие годы по итогам исхода "спецоперации". Для циклопической касты силовиков ресурса крайне мало, грядут чистки.

Браздами правления рвется опять завладеть ФСБ, как было при раннем Путине. Тогда, в условиях поражения в чеченских войнах российских вояк и постановочных взрывов домов "рязанским сахаром" с привязкой к чеченскому следу, удалось катапультировать в Кремль Путина. ФСБ безраздельно завладело страной. Впрочем таежный роман с Шойгу разрушил лубянскую монополию. Однако крах "СВО" взбодрил чекистов, и с помощью своей агентуры в ГРУ они решили свернуть шею тувинцу постановками атак по Белгороду, но уже с "украинским следом". Года идут, а рабочие шаблоны остаются.

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