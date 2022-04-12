Власти Мариуполя назвали число погибших мирных граждан 2 12.04.2022, 21:09

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Счет жертв пошел на десятки тысяч.

В осажденном Мариуполе российские оккупанты убили около 22 тысяч местных жителей.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил CNN.

"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", – уточнил он.

По словам Кириленко ситуация в городе тяжелая, а подсчет количества жертв оккупантов осложняется непрерывными боевыми действиями.

Также чиновник прокомментировал химическую атаку российских военнослужащих в Мариуполе, которая произошла в понедельник, 11 апреля.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", – сказал он и добавил, что пострадавшие получили помощь в больнице, их жизни ничего не угрожает.

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