Белорусские партизаны: Машинистам военных эшелонов страшно, что их спустят под откос 8 16.04.2022, 10:21

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Бойцы сопротивления подчеркивают, что для обычных пассажиров опасности нет.

Все всерьез: военные эшелоны в Беларуси могут пускать под откос, говорят "партизаны". Машинисты знают об опасности военных перевозок по белорусской железной дороге, рассказывает euroradio.fm лидер "Сообщества железнодорожников" Сергей Войтехович.

— У машинистов есть страх. Им дана команда: внимательно следить за железнодорожным полотном во время следования с поездами по перегонам, чтобы в случае чего успеть применить экстренное торможение, если на рельсах будет что-то лежать.

Для обычных пассажиров опасности нет. А для тех баранов, которые продолжают возить грузы военного назначения, конечно, угроза есть. И машинисты понимают, что существует опасность, что поезд уйдет под откос.

"Наверняка рассмотрели "одно устройство"

В конце марта силовики со стрельбой задержали группу белорусов, которых подозревают в причастности к диверсиям на железной дороге. Видео этого задержания появилось в телеграм-канале МВД в начале апреля. Трое задержанных — жители Бобруйска.

Сергей говорит, что машинисты, которые посмотрели видео, наверняка рассмотрели "одно устройство" в багажнике партизан, которых силовики задержали в конце марта. О "специально изготовленном устройстве для схода с рельс подвижного состава" говорил и замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Это устройство — клин Шавгулидзе. Его используют, чтобы пускать под откос железнодорожные составы.

— Этот страх повлиял на количество военных эшелонов в Беларуси? Их стало меньше?

— Нет, ездят. Но боятся. Каждый машинист боится, что такое устройство поставят перед ним. И состав, который он ведет, сойдет с рельс.

По словам Сергея, для задержания в конце марта в Беларуси привлекли все доступные ресурсы.

— Вообще все. И человеческие, и материальные — все ресурсы они бросили на то, чтобы задержать хотя бы одну группу партизан.

Выбрали для мониторинга два района: Осиповичский и Бобруйский. Мониторили сетевой трафик — например, проводили аналитику поисковых запросов, переходы по ссылкам. Через специальную систему обрабатывали записи всех камер видеонаблюдения в районе.

Во время охоты на партизан попадаются и споттеры

Из-за партизанской войны на железной дороге и охоты на партизан могут пострадать случайные люди. Например, споттеры — любители фотографировать корабли, самолеты и, самый небезопасный сейчас вариант, поезда.

— Одни уже сфотографировали поезд на перегоне, в итоге из кустов выскочил СОБР, положил лицом в землю — и все, поехали. Но когда проверили документы и разобрались — отпустили.

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