СМИ: Медведев объявил о «специальной операции» против Илона Маска 34 16.04.2022, 12:15

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Дмитрий Медведев

Россия будет сбивать спутники Starlink?

Россия собралась сбивать спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщает glavred.info. С их помощью якобы проводилось наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру "Москва".

"Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна", - говорится в сообщении путинской фракции в Госдуме.

А вот командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери флагмана черноморского фота отстранили.

Напомним, поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли, рассказал спикер Морской охраны Госпогранслужбы. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

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