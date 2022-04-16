ФСБ начала репрессии против российских офицеров

ФСБ начала репрессии против российских офицеров19
- 16.04.2022, 16:31
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Судьба многих неизвестна.
Украинская разведка выяснила, что оккупанты продолжают подвергать репрессиям российских командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной. Сначала они попадают в руки ФСБ, а потом их судьба становится неизвестной.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР МО Украины.
"Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливают задание в Украине. С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР к началу войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако, после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.
"После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров - неизвестна", - уточняют в ГУР.
В разведке отмечают, что это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, которые по разным причинам попали в "черный список".