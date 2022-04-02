«Россиянин, посмотрев на девочку девяти лет, ответил, что это уже взрослая женщина» 13 2.04.2022, 9:49

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Свидетельства украинца, выжившего в российской оккупации.

45-летний Александр - житель Киева, юрист по специальности. Он попал под российскую оккупацию - в своем доме в деревне Новая Басань Черниговской области. Деревню освободила украинская армия 30 марта.

Александр рассказал о жизни украинских сельчан под российской оккупацией. «Радыё Свабода» передает его рассказ.

«Людей выгоняли из домов, воровали все ценное, гадили прямо в домах»

«Я проснулся от войны 24 февраля в пять часов утра, мой Киев обстреливали ракеты, недалеко от моего дома шли ожесточенные бои. Я эвакуировал свою семью в безопасное место в Западной Украине. Сам решил вернуться домой. Помимо квартиры в Киеве, у меня дом в Новой Басани. 28 февраля русские фашисты оккупировали нашу деревню.

Когда они въехали в деревню, то из автоматического пулемета расстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек, одного тяжело ранили. Штатским было приказано сидеть по домам. В основном московские преступники поселялись в домах на центральных улицах. Хозяев домов они выгоняли без всяких вещей, при этом стреляли из автомата прямо в доме. Бедные люди, в чем только были, шли либо к соседям, либо прятались в холодных подвалах, без еды и воды.

В чужих домах русские фашисты похищали ценные вещи, деньги, золотые украшения, бытовую технику, детские игрушки, еду, одежду, постельное белье, разный хлам. Что не могли забрать - расстреливали из автоматического оружия. Угоняли легковые автомобили. Даже свои физиологические потребности справляли прямо на пол и в углах домов».

«Украли 25-летнюю девушку, через семь дней привезли и бросили возле двора»

«В первый день они ограбили все магазины в поселке, вынесли все, что было в магазинах. На центральной улице поселка был просто Армагеддон.

Я знаю о случае, когда они похитили одну молодую девушку, ей 25 лет. Через семь дней привезли ее и выбросили у двора. Девушка не разговаривает, постоянно молчит и ни на что не реагирует. Родственники девушки ходили к российским фашистам, и каким-то чудом преступники разрешили бедной девушке покинуть деревню вместе с двоюродной сестрой.

Факты изнасилования местных девушек нередки. Одна семья, которая уже в безопасности, мне рассказывала: на замечание российскому солдату не кричать и не размахивать автоматом, потому что он пугает ребенка, россиянин, посмотрев на девочку девяти лет, ответил, что это уже не ребенок, взрослая женщина. После этих ужасных слов семья в этот же день убежала из своего дома, они прятались у соседей».

«Председателя нашей общины и его заместителя 15 раз выводили на расстрел»

«В плен к ним попали жители нашей деревни, включая председателя громады и его заместителя. После освобождения они рассказывали, что их пытали, привязывали за ноги головой вниз, 15 раз выводили на расстрел и стреляли мимо них.

У нас нет ни электроэнергии, ни газа, ни магазинов, ни аптек, ни больниц, ни мобильной связи. Все уничтожено.

Ходить по улицам поселка, особенно где российские фашисты были с техникой, было запрещено. Всех мужчин, ходивших там, брали в плен, вывозили в неизвестном направлении. Лично мне, если так можно сказать, очень повезло. Мой дом в конце деревни, в таком месте, где нет стратегических дорог, только выход к реке и болоту.

Поэтому российских фашистов с техникой в моем районе не было. К моему дому приходили военные из Оренбурга, более-менее адекватные, проверяли мой дом, чтобы не было оружия и диверсантов. Они забрали у меня мобильные телефоны и повредили провода интернета. Также ходили группы мародеров, которые проникали в каждый пустой дом, похищали вещи людей.

«Видели бы вы, как бежала Орда - «вторая армия в мире», через нашу деревню!»

«В оккупации наш поселок находился 31 день. Благодаря соседям у меня было молоко, сыр, овощи, мясо, хлеб. 29 марта российские фашисты начали бежать от Киева. Соответственно, вся эта орда убегала через наш поселок. Чтобы вы видели, как убегает "вторая армия в мире!" Я не хочу обидеть национальность рома, но это не армия, а цыганский табор. К танкам были прицеплены автомобильные прицепы и различные мешки с украденными вещами!

30 марта с 6 часов утра в нашем поселке начались боевые действия, и целый день были бои. Российские преступники скрылись в соседнем поселке. Нас освободили. Я еще не могу свободно ходить по улицам, так как еще украинские военные обнаруживают недобитых россиян и обезвреживают мины и другие боеприпасы.

Многие сравнивают Путина с Гитлером, но Путин гораздо хуже Гитлера. Я не знаю как, но надо с ними что-то делать. От них никогда не будет покоя».

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