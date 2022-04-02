Рельсовая война в Беларуси набирает обороты 5 2.04.2022, 14:35

13,536

Что известно о нынешней партизанке на БЖД?

С самого начала российского вторжения в Украину белорусы начали устраивать акции против железнодорожной инфраструктуры с целью помешать движению военной техники агрессора через территорию Беларуси. Эти действия называют рельсовой войной, аналогично с партизанскими акциями массового разрушения железнодорожных коммуникаций в годы нацистской оккупации Беларуси.

«Белсат» рассказывает, что известно о нынешней рельсовой партизанке.

Первые акции

Первые партизанские акции состоялись вскоре после начала войны: 26-27 февраля на перегоне Верхи – Верейцы, а также возле станции Борисов были выведены из строя устройства сигнализации, централизации и блокировки. 28 февраля на остановочном пункте Синева возле Столбцов уничтожили релейный шкаф, а на перегоне Могилев-2 – Буйничи закоротили рельсовую цепь проволоки.

Атаковали железную дорогу и «Киберпартизаны». Первая атака была еще в январе, до войны. Еще две устроили после начала российского вторжения в Украину – 27 февраля и 2 марта. На определенный период движение войск вовсе остановили, а автоматическое управление, по некоторым данным, до сих пор восстановили лишь частично.

По сведениям телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», из-за рельсовой войны в Беларуси в начале марта перестали перегонять организованные военные эшелоны с техникой и боеприпасами для российских войск. Правда, вместо этого технику и боеприпасы стали перевозить обычными грузовыми поездами, в том числе с нарушениями мер безопасности.

От уничтожения шкафов до поджога бревен

Наиболее распространенный формат диверсий в рамках рельсовой войны – уничтожение (поджог) релейных шкафов сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Каждый такой шкаф стоит около $ 50 тысяч, а ремонтируют комплектующие в стране единичные учреждения.

Согласно официальному заявлению МВД, только в ночь на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксированы три факта уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожного движения.

В частности, вечером 28 февраля на перегоне Останковичи – Жердь сожгли релейный шкаф СЦБ, в результате чего светофоры и стрелочные переводы на этом участке оказались в нерабочем состоянии. По подозрению в проведении этой акции 4 марта в Светлогорске задержали трех человек: Дмитрия Равича, Дениса Дикуна и Олега Молчанова.

Встречаются и более простые диверсии, которые не предусматривают уничтожения оборудования. В Столбцах в начале марта задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна, чтобы помешать движению поездов. По словам правозащитников, задержанные – Сергей и Екатерина Глебко.

Партизанка продолжается, украинцы благодарны

Несмотря на запугивание со стороны силовиков, акции партизан не прекращаются. 15 марта испортили релейный шкаф СЦБ на перегоне Доманово – Лесная, 16 – на перегоне Фариново – Загатье, а 17 марта – на станции Орша-Центральная.

В ночь на 25 марта два релейных шкафа сожгли на перегоне Борисов – Новосады. Еще два шкафа были сожжены 28 марта между остановкой Советский и станцией Верейцы.

На фоне новой волны диверсий в сети появилась информация, что ночами на некоторых перегонах и станциях начали дежурить патрули из военнослужащих внутренних войск. На Гомельщине и Брестчине в патрулировании был задействован спецназ в/ч 3214.

Как сообщал телеграм-канал @bel_zhd, в ночь на 30 марта на перегоне Савичи – Березина (участок Осиповичи – Гомель) рельсовые партизаны столкнулись как раз с патрулем внутренних войск. Силовики начали стрелять из боевого оружия, но партизаны скрылись. Один релейный шкаф они все же успели поджечь.

Важность партизанских акций для прекращения российской агрессии признают и в Киеве. 19 марта глава Украинской железной дороги Александр Камышин намекнул в интервью телеканалу «Настоящее время», что деятельность рельсовых партизан в Беларуси на определенное время боевых действий привела к прекращению железнодорожного движения:

«Я не буду уточнять деталей, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал вести рельсовую войну на временно оккупированных территориях, в частности в направлении Гомель – Киев, чтобы сорвать поставки российской техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».