«Какой идеолог из оленевода Шойгу?» 22.04.2022, 9:49

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Однокурсник Путина рассказал свою версию принятия решения о нападении на Украину.

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что Путин единолично принимал решение о вторжение в Украину.

Такое мнение Швец высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Гордон напомнил, что на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Я не поверил этой статье. Ну какой идеолог Шойгу? Я вас умоляю, – сказал Швец. – Военная специальность – оленевод. Идеология и Шойгу – это две вещи несовместимые. Кто там еще? Герасимов – человек военный. Что ему скажут, то он и подтвердит. Скажут ему... Помните? Вы же служили в армии, как и я. Там была масса тонких армейских анекдотов. Вот один из них: "Сказали люминь – значит, люминь". Сказали, мол, "мы победим, надо" – он подготовил все".

Патрушев, по мнению Швеца, является идеологическим политиком, но он тоже вряд ли мог повлиять на решение Путина.

"Помните известное теперь заседание Совета национальной безопасности России? Он же тоже съехал. Он сразу прямо не сказал, что "давайте [признаем "ЛДНР", а сказал] "давайте с американцами сначала поговорим" и так далее. Я его тоже исключаю как одного из активных разработчиков этой теории", – отметил Швец.

Он считает, что Путин принял решение о вторжении сам, став жертвой дезинформации.

"Я думаю, что это родилось в больном воображении вот этой Бледной Моли (по информации Швеца, Бледная Моль, а также Окурок и Ботокс. – это прозвища Путина. – ред.), которая пала жертвой той системы информационной работы в государстве, которую сама создала. Системы, которая для меня ясна как ясный день, потому что я сам в ней работал. Это система, когда сверху тебе спускают руководство на самом высоком уровне... Тогда это было политбюро, а сейчас президент. Вот они говорят, что они хотят услышать, – и им снизу это все подают. И так 20 лет. И он стал жертвой своей собственной дезинформации. И вот на основании этого (ну и образование у человека не ахти – троечник по жизни, вот крыша и поехала) он принял это [решение о вторжении]", – сказал Швец.

Он убежден, что Путин просчитался, поскольку недооценил Украину.

"Оказалось, что он не понимает, что такое Украина, что такое Вооруженные силы Украины. Оказалось, что он не знает, что представляют реально его вооруженные силы. Оказалось, что он понятия не имеет, какая будет реакция Запада, НАТО, Соединенных Штатов Америки. Он же всего этого не ожидал! Он не ожидал, что вот такие будут санкции, как они есть", – уверен эксперт.

Швец сказал, что именно поэтому Путина в свое время не взяли в разведку – ранее он рассказывал, что на фоне сослуживцев способности будущего президента РФ "были ниже среднего".

"Я же вам рассказывал, что его не взяли в разведку в свое время. Вот поэтому и не взяли! Вот первая операция – самая главная в его жизни – и полный провал. Просчет по всем направлениям", – подчеркнул Швец.

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