В Мариуполе ликвидировали высокопоставленного предателя из «ДНР» 3 23.04.2022, 15:25

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Он предал Украину в 2014 году.

Один из высокопоставленных представителей оккупационных "властей" в Донецке погиб в Мариуполе. В 2014 году он предал Украину.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В Мариуполе был ликвидирован Владимир Коваленко. Он из Донецка, и в оккупационных властях занимал должность "начальника управления вневедомственной охраны". При каких условиях он был уничтожен – не сообщается.

Владимир Коваленко был предателем Украины. До оккупации Донецка он занимал одну из руководящих должностей в воинской части 3004 внутренних войск МВД. Они занимались конвоем.

Фактически конвоем, только в этот раз незаконно удерживаемых украинцев, в Донецке и занимался Владимир Коваленко после прихода российских оккупантов. Поэтому был внесен в базу "Миротворца".

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