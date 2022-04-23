В Мариуполе ликвидировали высокопоставленного предателя из «ДНР»3
- 23.04.2022, 15:25
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Он предал Украину в 2014 году.
Один из высокопоставленных представителей оккупационных "властей" в Донецке погиб в Мариуполе. В 2014 году он предал Украину.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
В Мариуполе был ликвидирован Владимир Коваленко. Он из Донецка, и в оккупационных властях занимал должность "начальника управления вневедомственной охраны". При каких условиях он был уничтожен – не сообщается.
Владимир Коваленко был предателем Украины. До оккупации Донецка он занимал одну из руководящих должностей в воинской части 3004 внутренних войск МВД. Они занимались конвоем.
Фактически конвоем, только в этот раз незаконно удерживаемых украинцев, в Донецке и занимался Владимир Коваленко после прихода российских оккупантов. Поэтому был внесен в базу "Миротворца".