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При пожаре в институте РФ, где разрабатывали «Искандеры», погибли 17 человек

  • 25.04.2022, 17:01
  • 2,952
При пожаре в институте РФ, где разрабатывали «Искандеры», погибли 17 человек

Здание НИИ минобороны России в Твери полностью выгорело.

При пожаре в научно-исследовательском институте минобороны России в Твери, который разрабатывал системы противовоздушной обороны, погибли 17 человек. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"На данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пятеро из погибших уже опознаны.

Здание НИИ минобороны России в Твери полностью выгорело в результате пожара 21 апреля, там обрушилась крыша.

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