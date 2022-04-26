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В годовщину Чернобыля Россия устроила ядерную провокацию над атомной станцией в Энергодаре

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  • 26.04.2022, 10:23
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В годовщину Чернобыля Россия устроила ядерную провокацию над атомной станцией в Энергодаре

Крылатые реактивные снаряды пролетели на низкой высоте.

Сегодня, в 36-ю годовщину Чернобыльской аварии, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: крылатые реактивные снаряды пролетели над атомной электростанцией во временно оккупированном Энергодаре на левом берегу Днепра. Об угрозе новой ядерной катастрофы сообщили в Энергоатоме.

По данным госкомпании, сегодня в 06:41 и 06:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой ЗАЭС в направлении Запорожья, после чего в городе зафиксировали взрывы.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", – сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

СПРАВКА. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Российские военные захватили ее после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года. Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты держат тяжелую военную технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу. Энергоатом пишет, что россияне терроризируют персонал станции и население города-спутника.

Это не первый пролет боевых ракет РФ над территорией ЗАЭС.

В госкомпании подчеркнули, что "ядерный терроризм со стороны России усиливается и угроза становится все хуже".

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