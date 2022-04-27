«Путин мне рассказал, что у Шойгу на даче были шаманы и жертвоприношения» 11 27.04.2022, 15:57

8,800

Бывший друг главы Кремля сообщил интересные факты о министре обороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекается шаманскими обрядами. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман рассказал живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Бизнесмен сказал, что об этом ему в одном из разговоров рассказывал Путин.

"Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели", – вспомнил Пугачев.

Журналистка уточнила, чем занимались эти люди.

"Я не знаю. Каждый увлекается, чем хочет, – ответил бизнесмен. – Он говорил: "Мы приехали, там какие-то шаманы, они предсказывают будущее".

Пугачев сказал, что не знает, верит ли в это сам Путин.

"Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?" Я ответил: "Нет. А что в гараже?" – "Ну слава богу, что ты там не был". Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили. Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" – пересказал свой разговор с Путиным Пугачев.

Бизнесмен отметил, что Путин всегда настороженно относился к Шойгу и боялся его, поскольку в начале 2000-х, когда Путин пришел к власти в РФ, у Шойгу были "колоссальные рейтинги". Он был очень узнаваемым политиком и по популярности уступал только Путину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».