Партизанский проспект в Минске весь в дыму23
- 28.04.2022, 16:49
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В столице сильный пожар в районе гостиницы «Турист».
В Минске в районе Партизанского проспекта сильный пожар. Фото и видео с клубами черного дыма редакции zerkalo.io присылают читатели.
Партизанский проспект в Минске весь в дыму.
Читатели пишут, что, вероятно, пожар на стройке нового ТЦ, который возводили за гостиницей «Турист». На месте уже работают спасатели.
В МЧС сообщили, что на стройке по улице Жилуновича горит минеральная вата. Подробности обещают позже.