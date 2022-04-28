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Партизанский проспект в Минске весь в дыму

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  • 28.04.2022, 16:49
  • 22,558
Партизанский проспект в Минске весь в дыму

В столице сильный пожар в районе гостиницы «Турист».

В Минске в районе Партизанского проспекта сильный пожар. Фото и видео с клубами черного дыма редакции zerkalo.io присылают читатели.

Партизанский проспект в Минске весь в дыму.

Читатели пишут, что, вероятно, пожар на стройке нового ТЦ, который возводили за гостиницей «Турист». На месте уже работают спасатели.

В МЧС сообщили, что на стройке по улице Жилуновича горит минеральная вата. Подробности обещают позже.

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