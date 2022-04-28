В Грузии рассказали, сколько белорусов приехали в страну за прошлый месяц 2 28.04.2022, 17:53

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Рост на 555%.

В марте 2022 года в Грузию приехали почти 20 тыс. граждан Беларуси, большинство из них там и остались. Статистику пересечения границы проанализировал тбилисский Институт развития свободы информации (IDFI).

За март в Грузию въехали 19 898 белорусов. Большинство прибыли через аэропорт в Тбилиси (53%). Отказано во въезде было лишь 16 гражданам нашей страны, или 0,08%. Часть прибывших затем выехала, но 14 030 человек на конец марта оставались в Грузии. Тогда как в марте 2019 года (до пандемии, протестов и войны) количество въехавших и выехавших было примерно равным, а само число прибывших белорусов было на 555% меньше.

Для сравнения, за этот же период в Грузию приехали 43 152 гражданина России и 16 669 — Украины, остались 17 201 россиянин и 8151 гражданин Украины. Количество запретов въезда у людей из этих стран выше, чем у белорусов: на границе Грузии развернули 340 россиян (0,75%) и 65 украинцев (0,38%).

Отличается и демографический состав приехавших за март. Среди белорусов и россиян мужчины составили около 60% совершеннолетних, тогда как среди украинцев — только 35%. Среди россиян и белорусов мужского пола дети до 18 лет составляют лишь 10%, тогда как среди украинцев — 39%.

Статистику по целям въезда в страну, причинам отказа во въезде МВД не предоставило. Однако, как констатируют в Институте развития свободы информации, причиной взрывного роста числа уехавших в Грузию для россиян и белорусов стала российско-украинская война, политические репрессии, а также стремление избежать санкций.

На конец марта в Грузии оставался 31 231 гражданин России и Беларуси. Эксперты считают это «серьезной проблемой с точки зрения безопасности страны».

«IDFI считает, что растущая тенденция пребывания граждан России и ее союзников в стране представляет собой существенный вызов с точки зрения государственной безопасности, что требует принятия соответствующих мер по снижению таких рисков. На этом фоне особое значение приобретает эффективный контроль за пограничными пунктами и недопущение въезда в страну лиц, представляющих опасность», — отметили в институте.

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