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РИА «Новости» опубликовало статью «Что Россия должна сделать с Украиной» с призывами к «деукраинизации» и уничтожению нацсознания

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  • 4.04.2022, 19:22
  • 7,158
РИА «Новости» опубликовало статью «Что Россия должна сделать с Украиной» с призывами к «деукраинизации» и уничтожению нацсознания

Тот же план действует и в отношении белорусов.

На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья с названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

На это обратил внимание в Фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Здесь открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений. Итак, посмотрите, они на государственных сайтах обнародуют призывы к геноциду украинцев!

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