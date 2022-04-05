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«Русские бежали в панике»: украинский журналист вошел в Бучу и Ирпень с первыми отрядами полиции

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  • 5.04.2022, 8:24
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«Русские бежали в панике»: украинский журналист вошел в Бучу и Ирпень с первыми отрядами полиции

Дмитрий Комаров рассказал о том, что там увидел

Украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров вошел в Бучу и Ирпень с первыми отрядами полиции.

В своем Instagram он прокомментировал происходящее, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

«Мы были в первой полицейской машине, которая вошла в Бучу и Ирпень. Единогласная информация от местных - русские из Киевской области бежали. В панике. «Быстро, б…!» - кричали командиры.

Собирались минут за 15. Пытались успеть забрать намародеренное. Накануне наши военные организовали переправу через Ирпень и подбирались все ближе. Шансов пробраться в Киев у русских не оставалось. Их план провален. ЗСУ их окружают. Цитата из росс ТВ «задачи спецоперации выполнены - классическая ложь в их СМИ.

Разве что, если задачей не был геноцид украинского народа, уничтожение мирных жителей и городов. Эту «задачу» русские солдаты выполняли. Вы наверняка видели вчера фото и видео с улицы Бучи, усеянной трупами. Но это не единственное место.

Пишу и в голове «вспышки». Вот собака лает возле тела хозяина. Уже неделю. Вот мужчина со связанными руками и простреленной головой. А вот парень без головы, с ключами возле рук. Домой не успел. Мы с полицией, саперами и Нацгвардией достаем из кювета расстрелянные машины с мирными жителями. Уже не в Буче. Убитые пенсионеры, молодые семьи, сгоревшие машины со скелетами. Я видел все своими глазами. Машины расстреливали. Входные отверстия – лобовое стекло. Мертвые водители улетали в кювет»

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