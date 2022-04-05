Казахстан заявил о непризнании «ДНР» и «ЛНР» 8 5.04.2022, 13:52

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Страна также не станет помогать Москве обходить западные санкции.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал 5 апреля «Азаттыку» после заседания правительства, что Казахстан не признает сепаратистские образования на востоке Украины.

«Мы на данный момент не признаем ни «Луганскую народную республику», ни «Донецкую [народную] республику», — сказал министр, комментируя заявления первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, сказанные им западному изданию EURACTIV.

В марте делегация казахстанских чиновников посетила Брюссель, где обсудила с официальными лицами Евросоюза экономическое сотрудничество, геополитический кризис, войну в Украине, санкции против России и Беларуси и их последствия для Казахстана. Сулейменов в интервью EURACTIV сказал, что «Казахстан уважает территориальную целостность Украины», страна «не признавала и не признает» ни аннексию Крыма, ни независимость сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины. Сулейменов заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом в связи с продолжающимся вторжением российских войск в Украину.

Тлеуберди во вторник подчеркнул, что введенные странами Запада санкции направлены против России «и Казахстан к санкциям не присоединяется». «Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — сказал министр.

В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: «Воздержаться — это тоже позиция». Такая позиция, по словам министра, вырабатывается «с учетом национальных интересов».

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