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Взятые в Украине «трофеи» оккупанты уже продают в России

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  • 5.04.2022, 17:56
  • 3,026
Взятые в Украине «трофеи» оккупанты уже продают в России

Фотофакт.

Мародеры, которые пришли на украинскую землю убивать и воровать, уже продают свои так называемые "трофеи" на российских сайтах по продажам в интернете. Об этом свидетельствует скриншот одного из таких объявлений, пишет apostrophe.ua.

Российский мародер выставил на продажу олимпийку Joma сборной Украины по футболу на сайте "Авито" и подписал, что взял ее в качестве "трофея" под Броварами. Он хочет получить за нее 3700 рублей.

Интересует одно: кто в России будет покупать вещи, на которых нарисован украинский герб – трезубец – спереди, а сзади большими буквами написано Ukraine. Как известно, за ношение такой олимпийки могут заключить в тюрьму по обвинению в государственной измене.

Обычно, для цивилизованных людей военные трофеи – это захваченное в бою оружие или техника врага. Но для россиян "трофеями" является даже гражданская одежда, похищенная во время мародерств.

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