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В популярном приложении для изучения языков количество желающих овладеть украинским выросло на 577%

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  • 5.04.2022, 21:12
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В популярном приложении для изучения языков количество желающих овладеть украинским выросло на 577%

Больше всего изучающих украинский язык – в США.

На популярной в мире платформе для изучения языков Duolingo с начала российского вторжения в Украину резко возросло количество желающих выучить украинский язык.

В обращении в поддержку Украины в Duolingo отмечают, что количество желающих овладеть украинским в мире выросло на 577%, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего изучающих украинский язык – в США, их количество с начала войны выросло на 554%.

Украинский язык достиг пика в США 28 февраля и с тех пор остается стабильным", – говорится в сообщении.

Наибольший рост количества изучающих украинский людей зафиксировали в Польше – 2677% с начала агрессии РФ.

Также в комментарии изданию FOX в Duolingo ответили, что всплеск популярности украинского языка связан с большим количеством беженцев в Европе.

"А для наших учеников, которые учатся в США, изучение украинского языка – это способ приобщиться к происходящему в месте, которое может казаться таким далеким, и проявить солидарность с Украиной" – сказала научная сотрудница Duolingo Синди Бланко.

Курс по украинскому языку в приложении разработан в партнерстве с волонтерами Корпуса Мира в 2015 году и предназначался для волонтерской помощи Украине.

В Duolingo также отметили, что собираются направить доходы от рекламы, получаемые от людей, изучающих украинский язык, в помощь Украине.

Мы также контактировали с Министерством образования и науки Украины и обсуждаем дополнительные способы поддержки их студентов.

К примеру, тест по английскому языку Duolingo будет бесплатным.

Duolingo также планирует запуск украиноязычного интерфейса", – говорится в сообщении.

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