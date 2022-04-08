Скандальный экс-мэр Харькова Добкин стал дьяконом Московского патриархата 3 8.04.2022, 8:55

3,782

Обряд состоялся в разгар войны России против Украины.

Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.

Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.

Согласно канону православной церкви, диакон – служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, вечернюю, утреннюю службу. Кроме того, дьякон может преподавать в воскресной церковно-приходской школе

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».