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Скандальный экс-мэр Харькова Добкин стал дьяконом Московского патриархата

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  • 8.04.2022, 8:55
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Скандальный экс-мэр Харькова Добкин стал дьяконом Московского патриархата

Обряд состоялся в разгар войны России против Украины.

Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.

Хиротония Добкина (обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.

Согласно канону православной церкви, диакон – служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, вечернюю, утреннюю службу. Кроме того, дьякон может преподавать в воскресной церковно-приходской школе

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