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Белорусы второй день стоят в гигантских очередях в магазины JYSK

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  • 9.04.2022, 13:37
  • 8,556
Белорусы второй день стоят в гигантских очередях в магазины JYSK

Ажиотаж не стихает.

В датской торговой сети JYSK 8 апреля мы сообщали, что с 18 апреля приостанавливает работу в Беларуси. Сегодня в магазинах наблюдается ажиотажный спрос на продукцию, пишет zerkalo.io.

Накануне в компании сообщили, что работа будет приостановлена «до дальнейшего уведомления». В сети магазинов обещают выдать заказы, оформленные до 18 апреля.

Всего в Беларуси работает 10 магазинов этой компании. Больше всего — в Минске.

JYSK позиционирует себя как сеть, которая предлагает товары в категории «все для дома». Первый белорусский магазин сети открылся в Минске в 2016 году. Спустя 5 лет магазины JYSK появились в Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.

Ранее компания объявила об уходе из России.

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