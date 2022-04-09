Белорусы второй день стоят в гигантских очередях в магазины JYSK

Белорусы второй день стоят в гигантских очередях в магазины JYSK20
- 9.04.2022, 13:37
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Ажиотаж не стихает.
В датской торговой сети JYSK 8 апреля мы сообщали, что с 18 апреля приостанавливает работу в Беларуси. Сегодня в магазинах наблюдается ажиотажный спрос на продукцию, пишет zerkalo.io.
Накануне в компании сообщили, что работа будет приостановлена «до дальнейшего уведомления». В сети магазинов обещают выдать заказы, оформленные до 18 апреля.
Всего в Беларуси работает 10 магазинов этой компании. Больше всего — в Минске.
JYSK позиционирует себя как сеть, которая предлагает товары в категории «все для дома». Первый белорусский магазин сети открылся в Минске в 2016 году. Спустя 5 лет магазины JYSK появились в Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.
Ранее компания объявила об уходе из России.