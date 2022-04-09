Белорусы второй день стоят в гигантских очередях в магазины JYSK 20 9.04.2022, 13:37

8,556

Ажиотаж не стихает.

В датской торговой сети JYSK 8 апреля мы сообщали, что с 18 апреля приостанавливает работу в Беларуси. Сегодня в магазинах наблюдается ажиотажный спрос на продукцию, пишет zerkalo.io.

Накануне в компании сообщили, что работа будет приостановлена «до дальнейшего уведомления». В сети магазинов обещают выдать заказы, оформленные до 18 апреля.

Всего в Беларуси работает 10 магазинов этой компании. Больше всего — в Минске.

JYSK позиционирует себя как сеть, которая предлагает товары в категории «все для дома». Первый белорусский магазин сети открылся в Минске в 2016 году. Спустя 5 лет магазины JYSK появились в Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.

Ранее компания объявила об уходе из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».