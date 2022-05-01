Действительно ли человек должен есть три раза в день? 3 1.05.2022, 21:08

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Вот что говорит об этом современная наука.

Сейчас исследователи активно изучают прерывистое голодание — схему, согласно которой человек ест только в промежутке восьми часов в день. Есть основания полагать, что схема питания, при которой человек более половины суток проводит без еды, дает возможность отдохнуть нашей пищеварительной системе, пишет ВВС.

Но если такая практика действительно полезна для здоровья, сколько же раз в день нужно питаться в идеале?

Некоторые эксперты считают, что лучше есть только раз в день. Это та схема питания, которой человечество придерживалось на протяжении тысячелетий. Например, древние римляне потребляли пищу только раз в день, в середине дня.

Сейчас мы питаемся чаще, но, возможно, это больше связано не с идеальными требованиями нашего организма, а с доступностью пищи. У нас есть холодильники и супермаркеты — у древних римлян такого не было.

И, конечно, вы не будете страдать от голода, если перейдете на такую схему, ведь чувство голода — это только психологическое ощущение, связанное с тем, что настало привычное время приема пищи.

Но такой вариант питания точно не подойдет людям с диабетом. Более того, если есть только раз в день, это может способствовать скачкам уровня глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы в крови, связанный с отсутствием пищи — фактор риска сахарного диабета второго типа.

Вот почему лучше все-таки есть два или три раза в день, причем большую часть калорий следует потреблять не вечером, а днем. Ученые связывают привычку слишком много есть на ночь с развитием кардиометаболических болезней — таких, например, как диабет или болезни сердца.

Но есть слишком рано утром тоже не стоит, лучше дать пищеварительной системе немножко больше времени, чтобы отдохнуть. Более того, как только мы просыпаемся, в нашем организме все еще слишком высокий уровень мелатонина, и если потреблять в это время пищу, мы получим действительно высокий уровень глюкозы в крови. Поэтому, согласно некоторым исследованиям, лучше всего час или два после пробуждения позаниматься чем-то, и только после этого завтракать.

Итак, вот что мы имеем: лучше всего есть два или три раза в день, давать пищеварительной системе достаточно времени, чтобы отдохнуть ночью, не есть слишком рано утром и слишком поздно вечером.

Но какие бы изменения в режиме вы не делали, самое важное — это постоянство, ведь наше тело привыкает к режиму питания. Организм собирает информацию о том, какую пищу и когда мы употребляем, и приспосабливается к такому ритму.

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