Лукашенко угрожает Польше и странам Балтии 16 10.05.2022, 18:20

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Узурпатор заявил о возможности нанести неприемлемый ущерб этим странам.

Александр Лукашенко заявил, что у него есть вооружения, которые позволяют наносить удары по территории Польши и стран Балтии. По его словам, беларусская армия в состоянии нанести неприемлемый ущерб странам НАТО. Об этом он заявил на совещании по оборонному заказу.

«Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть», — сказал он.

По словам Лукашенко, у Беларуси есть оружие, которое накрывает всю территорию Польши.

«Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть», — сказал он.

Лукашенко добавил, что он намерен оставить у себя ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.

Надо отметить, что пока наиболее дальнобойным вооружением беларусской армии является РСЗО «Полонез», дальность стрельбы которого достигает 300 км. Сегодня он также заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поддержке в разработке ракет уровня «Искандер», дальность которых составляет до 500 км.

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