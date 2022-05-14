В день нападения Германии на СССР в Гомельской области начнутся масштабные военные сборы 13 14.05.2022, 18:19

6,842

Районные военные комиссариаты делают крупные закупки.

В Гомельской области планируются масштабные военные сборы — такой вывод можно сделать из тендера на государственную закупку, пишет «Флагшток».

В соответствии с тендером, опубликованном на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга, в Гомельской области все районные военные комиссариаты области закупают услуги по организации 3-х разового питания личного состава военкоматов на протяжении 10 дней.

Всего на питание предполагается потратить 25 970 рублей. Стоимость услуг зависит от размера военного комиссариата. Если в военкомате Добрушского и Ветковского районов необходимо кормить 10 военных, то в военкомате Гомельской области — 119 военных из числа личного состава.

Тендер подразумевает организацию питания вне призывных пунктов — «в радиусе не более 500 метров» от военкоматов.

Интересно, что начало выездного питания приурочено к дате нападения Германии на СССР в 1941 году. Подача питания начинается с ужина 22 июня 2022 года. Завершить предоставление питания необходимо обедом 1 июля 2022.

В тендере, утвержденном военным комиссаром Гомельской области полковником Андреем Кривоносовым, не указывается для какого мероприятия необходимо выездное питание сотрудников военкоматов.

Ранее военные комиссариаты Министерства обороны Беларуси закупали подобные услуги в рамках военно-штабных учений. Учения проходили в отдельных районах и длились несколько дней и ранее.

Сейчас, вероятно, речь идет о сборе резервистов в рамках проверки органов управления территориальной обороны. Прямо сейчас такие учения проходят в Кобринском, Лидском и Минском районах.

Таким образом, в Гомельской области учения терробороны могут стать самыми масштабными в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».