Бойцы ВСУ «приземлили» российский Су-34 в реку Оскол на Харьковщине

Бойцы ВСУ «приземлили» российский Су-34 в реку Оскол на Харьковщине3
- 20.05.2022, 9:55
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Пилотов уже ищут.
Украинские военные сбили российский Су-34. Самолет упал в реку Оскол неподалеку от Подлимана временно оккупированной Боровской общины Харьковской области.
В поселковом совете отметили, что пилотам самолета удалось катапультироваться. Боевые действия на территории общины пока не ведутся, но захватчики все равно несут потери. Вчера украинские защитники сбили в небе вражеский Су-34.
"Вчера над соседним Купьянским районом был сбит вражеский самолет Су-34, упавший в Оскол неподалеку от Подлимана. Пилотам вражеского истребителя, к сожалению, удалось катапультироваться", - говорится в сообщении.