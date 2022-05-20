Бойцы ВСУ «приземлили» российский Су-34 в реку Оскол на Харьковщине 3 20.05.2022, 9:55

6,062

Пилотов уже ищут.

Украинские военные сбили российский Су-34. Самолет упал в реку Оскол неподалеку от Подлимана временно оккупированной Боровской общины Харьковской области.

В поселковом совете отметили, что пилотам самолета удалось катапультироваться. Боевые действия на территории общины пока не ведутся, но захватчики все равно несут потери. Вчера украинские защитники сбили в небе вражеский Су-34.

"Вчера над соседним Купьянским районом был сбит вражеский самолет Су-34, упавший в Оскол неподалеку от Подлимана. Пилотам вражеского истребителя, к сожалению, удалось катапультироваться", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».