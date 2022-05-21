«Гомель» в третий раз в истории выиграл Кубок Беларуси по футболу 3 21.05.2022, 21:10

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В финале команда под проливным дождем одержал волевую победу над БАТЭ.

В финале Кубка Беларуси на столичном стадионе "Динамо" "Гомель" одержал победу над БАТЭ со счетом 2:1 и в третий раз в истории выиграл почетный трофей, пишет pressball.by.

Прежде "Гомель" становился обладателем Кубка Беларуси в 2002 и 2011 годах.

БАТЭ — ГОМЕЛЬ — 1:2

Минск. 21 мая. Стадион "Динамо". 19.00. Билет — 4-8 рублей. 10 587 зрителей.

Судьи — В.Севостьяник, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно).

БАТЭ: Кудравец — Нечаев, Я.Филипович, Носко (Громыко, 73), А.Филипович, Бордачев, Виллюмссон, Драгун (к), Бессмертный (Шуманский, 63), Милич, Малькевич.

Запасные: Дергачев, Камара, Некрасов, Сазончик, Володько.

Гомель: Садовский — Кучинский, Матвейчик, Сокол, Аффи, Костров (к), Потапенко (Совпель, 56), Ануфриев (Ермакович, 88), Алексиевич, Адеола, Гоголашвили (Пантя, 81).

Запасные: Ковалев, Мирошников, Кузьменок, Царенко.

Голы: 1:0 — Я.Филипович (21). 1:1 — Бордачев (62, автогол). 1:2 — Матвейчик (67).

Предупреждение: Гоголашвили (33).

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