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В Киеве выставили уничтоженную военную технику российских оккупантов

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  • 23.05.2022, 14:27
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В Киеве выставили уничтоженную военную технику российских оккупантов
фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Выставка на Михайловской площади будет работать минимум в течение месяца.

На Михайловской площади в Киеве 21 мая 2022 года открылась выставка уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области. Фотокорреспондент «Униан» побывал на открытии выставки.

С первого дня выставка собрала немало посетителей. Здесь есть танк, несколько бронированных автомобилей и еще один экспонат, из-за которого жители Бучанского района натерпелись много горя – советская станция помех радиоподрывникам боеприпасов "Ртуть-Б" (СПР-2). Именно это устройство блокировало связь в Буче и других городах Киевской области.

Представлена не только военная техника, но и личные вещи российских оккупантов, поэтому можно точно узнать, откуда они пришли.

Предложил идею выстовки Национальный военно-исторический музей Украины, а поддержку ему в этом оказали различные ведомства и неравнодушные граждане.

Организаторы говорят, что выставка будет работать здесь как минимум в течение месяца.

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