Экс-госсекретарь Киссинджер: Нейтралитет Украины больше невозможен 2 23.05.2022, 18:18

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Генри Киссинджер

Результат войны в Украине с военной и политической точки зрения изменит отношения между странами в мире.

Такое мнение высказал бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает zn.ua.

«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.

Он отметил, что переговоры о завершении российской войны против Украины должны начаться через месяц-два. Война должна закончиться раньше, чем появятся непоправимые последствия.

Киссинджер добавил, что на переговорах нужно найти линию, которая бы одновременно удовлетворяла потребность Украины в суверенитете, который пытаются ликвидировать, а также условия российских отношений с Европой. Однако сейчас, по его мнению, найти такую линию очень тяжело.

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