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«Американские горки»: что происходит с белорусским и российским рублем?

  • 25.05.2022, 7:49
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«Американские горки»: что происходит с белорусским и российским рублем?

Нервный смех Лукашенко на встрече с Путиным был неспроста.

«Рубль укрепляется бешеными темпами( )», – с этими словами Александра Лукашенко, сказанными на встрече с Владимиром Путиным, прямо сейчас сложно спорить. Скачок курса тем более удивителен, если учесть масштабные международные санкции, введенные в отношении России. Но у этого «чуда» есть изнанка, пишет «Салідарнасць».

23 февраля за 1 американский доллар давали 80 рублей. Сразу после начала войны произошел обвал российской валюты: доходило до 120 «деревянных» за «зеленый».

Но потом произошел разворот. И на момент публикации этой статьи в РФ по официальному курсу доллар стоит менее 57 рублей! То есть гораздо меньше, чем даже до «спецоперации».

Белорусский рубль, хоть и ориентируется на корзину валют, но в наибольшей степени зависит от российского. Поэтому наша валюта во многом повторяет траекторию российской: 23 февраля доллар стоил 2,64 рубля, 16 марта – 3,32, а 24 мая – 2,46.

Чем объясняется такая «загогулина»

1. Вскоре после начала войны в России были введены ограничения на покупку валюты.

2. Параллельно там обвалился импорт.

3. ... и вырос экспорт – за счет скачка цен, прежде всего, на энергоносители.

Как следствие, спрос на доллары и евро резко упал, а предложение выросло. В таких условиях российский рубль (а с ним и белорусский) начал укрепляться невиданными темпами.

Почему это беспокоит Лукашенко

«Как бы мы тут не переборщили!» – добавил правитель Беларуси по поводу укрепления рублей. Казалось бы, чем плохо, если доллар и дальше будет дешеветь?

На самом деле, это создает проблемы. Для российского государства выгоден умеренно слабый рубль: ведь большую часть доходов бюджет получает в долларах и евро, а тратит в рублях. В результате сейчас создается нехилый дефицит бюджета. То же самое, пусть в меньшей степени, касается и Беларуси.

Что будет дальше

Поэтому в обозримом будущем ожидается разворот. Эксперты считают, что к концу года официальный курс Центробанка РФ будет в районе 75-80 российских рублей за доллар. Белорусская валюта тоже подешевеет.

Впрочем, эти прогнозы не учитывают «политические сюрпризы», на которые Кремль так горазд. Поэтому ждать можно и 100, и 150 российских рублей за доллар.

Нынешний курс, кстати, довольно условный. Еще в апреле председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал: «Российский рубль уже не является свoбодно конвертируемой валютой».

The Bell отмечает: «Для физических лиц биржевой курс доллара остается в значительной степени виртуальным. Из-за ограничений ЦБ всю валюту, купленную после 9 марта на бирже или в приложениях банков, можно обналичить только в рублях. Единственный способ получить наличную валюту — обменять на нее рубли в кассе банка, но в этом случае курс будет уже далеким от биржевого: например, в «Сбере» 19 мая доллар продавался по 78,49 рублей — на 16 рублей больше, чем на бирже».

В общем, после пика российский рубль рано или поздно уйдет в пике. Белорусская валюта тоже будет слабеть.

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