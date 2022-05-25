«Американские горки»: что происходит с белорусским и российским рублем?
- 25.05.2022, 7:49
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Нервный смех Лукашенко на встрече с Путиным был неспроста.
«Рубль укрепляется бешеными темпами( )», – с этими словами Александра Лукашенко, сказанными на встрече с Владимиром Путиным, прямо сейчас сложно спорить. Скачок курса тем более удивителен, если учесть масштабные международные санкции, введенные в отношении России. Но у этого «чуда» есть изнанка, пишет «Салідарнасць».
23 февраля за 1 американский доллар давали 80 рублей. Сразу после начала войны произошел обвал российской валюты: доходило до 120 «деревянных» за «зеленый».
Но потом произошел разворот. И на момент публикации этой статьи в РФ по официальному курсу доллар стоит менее 57 рублей! То есть гораздо меньше, чем даже до «спецоперации».
Белорусский рубль, хоть и ориентируется на корзину валют, но в наибольшей степени зависит от российского. Поэтому наша валюта во многом повторяет траекторию российской: 23 февраля доллар стоил 2,64 рубля, 16 марта – 3,32, а 24 мая – 2,46.
Чем объясняется такая «загогулина»
1. Вскоре после начала войны в России были введены ограничения на покупку валюты.
2. Параллельно там обвалился импорт.
3. ... и вырос экспорт – за счет скачка цен, прежде всего, на энергоносители.
Как следствие, спрос на доллары и евро резко упал, а предложение выросло. В таких условиях российский рубль (а с ним и белорусский) начал укрепляться невиданными темпами.
Почему это беспокоит Лукашенко
«Как бы мы тут не переборщили!» – добавил правитель Беларуси по поводу укрепления рублей. Казалось бы, чем плохо, если доллар и дальше будет дешеветь?
На самом деле, это создает проблемы. Для российского государства выгоден умеренно слабый рубль: ведь большую часть доходов бюджет получает в долларах и евро, а тратит в рублях. В результате сейчас создается нехилый дефицит бюджета. То же самое, пусть в меньшей степени, касается и Беларуси.
Что будет дальше
Поэтому в обозримом будущем ожидается разворот. Эксперты считают, что к концу года официальный курс Центробанка РФ будет в районе 75-80 российских рублей за доллар. Белорусская валюта тоже подешевеет.
Впрочем, эти прогнозы не учитывают «политические сюрпризы», на которые Кремль так горазд. Поэтому ждать можно и 100, и 150 российских рублей за доллар.
Нынешний курс, кстати, довольно условный. Еще в апреле председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал: «Российский рубль уже не является свoбодно конвертируемой валютой».
The Bell отмечает: «Для физических лиц биржевой курс доллара остается в значительной степени виртуальным. Из-за ограничений ЦБ всю валюту, купленную после 9 марта на бирже или в приложениях банков, можно обналичить только в рублях. Единственный способ получить наличную валюту — обменять на нее рубли в кассе банка, но в этом случае курс будет уже далеким от биржевого: например, в «Сбере» 19 мая доллар продавался по 78,49 рублей — на 16 рублей больше, чем на бирже».
В общем, после пика российский рубль рано или поздно уйдет в пике. Белорусская валюта тоже будет слабеть.