За «Москвой» последуют и другие русские корабли: Украина получает ракеты Harpoon 2 28.05.2022, 11:56

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В страну также поступили мощные САУ М109.

Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon.

Это подтвердил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

«Некоторые сообщения в прессе уже были, я просто подтвержу, что мое общение с коллегами - министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе Дании. Могу сказать, что мы получаем «Гарпуны» - это такие специальные средства поражения, которые запускаются с обустроенных на кораблях пусковых установок», - пояснил Резников.

«В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран.

Так же хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу.

И за крейсером «Москва» на дно Черного моря пойдут еще дополнительные кораблики», - сообщил Резников.

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