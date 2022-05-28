За «Москвой» последуют и другие русские корабли: Украина получает ракеты Harpoon

За «Москвой» последуют и другие русские корабли: Украина получает ракеты Harpoon2
- 28.05.2022, 11:56
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В страну также поступили мощные САУ М109.
Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon.
Это подтвердил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
«Некоторые сообщения в прессе уже были, я просто подтвержу, что мое общение с коллегами - министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе Дании. Могу сказать, что мы получаем «Гарпуны» - это такие специальные средства поражения, которые запускаются с обустроенных на кораблях пусковых установок», - пояснил Резников.
«В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран.
Так же хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу.
И за крейсером «Москва» на дно Черного моря пойдут еще дополнительные кораблики», - сообщил Резников.