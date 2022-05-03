Леонид Чернобаев: Самурай без цели — это ронин 3.05.2022, 10:57

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История шахматиста, который вышел на ринг и побил всех боксеров.

В городской кружок по шахматам Леонид Чернобаев попал совсем мальчишкой: мама отвела его в спортивную секцию в возрасте пяти лет. Такая гимнастика для ума парню понравилась, и он полюбил шахматы головой и сердцем. Но однажды над ним начал подтрунивать один из дворовых приятелей, мол, шахматы — это не спорт. А вот бокс — это да! Тогда Леня решил доказать соседу, что шахматисты уж точно круче боксеров. Взял и пришел в зал, где боксировал товарищ.

— Бокс — это не шахматы, здесь думать нужно, — уверен Чернобаев сегодня, а тогда, юношей, он упорно оттачивал удар за ударом. И не переставал в перерывах между спаррингами на ринге садиться за партию в шахматы. Через два года такого микса он становится чемпионом мира по шах-боксу. Что такое шах-бокс и как белорус стал самым сильным боксером в мире, которого еще никому не удалось нокаутировать, рассказывает onliner.by.

Леонид родился и вырос в Гомеле. Здесь же начал свой спортивный путь. Мы договорились встретиться с Чернобаевым после его утренней тренировки. Из зала атлет вышел встречать нас с пластырем на носу — видимо, чемпионы тоже пропускают удары, подумали мы с оператором. А после нескольких шуток про боксерскую фактуру сели возле ринга на долгий разговор.

— Сколько себя помню, всегда с мамой переставляли шахматные фигурки на доске, — вспоминает Леонид. — А когда я играл, то ничего не видел, кроме шахмат. Порой даже забывал после школы поесть, так погружался в процесс! Были ли успехи? Конечно! В составе школьной команды мы стали третьими на первенстве Европы среди учащихся. Я, как и все ребята в секции, мечтал стать чемпионом мира по шахматам.

— Но что-то пошло не так?

— Наверное, все пошло так, как и должно было быть. И тому у меня есть объяснение. У меня бабушка из Украины, и в детстве я часто приезжал к ней на все лето. Вечерами бабуля любила смотреть по телевизору бокс. А когда боксировал Кличко, мы не пропускали ни одного поединка. До поздней ночи смотрели телевизор вместе с ней и восхищались бойцами! Думаю, любовь к шахматам мне привила мама, а страсть к боксу на подсознательном уровне — бабушка.

Первый раз в боксерский зал Чернобаев зашел в десять лет. И почему-то был настроен сразу всех победить без тренировок:

— Тогда тренер сказал: давай для начала побоксируй на мешке, после — у зеркала, отработай бой с тенью, а через некоторое время выпустим тебя на ринг.

Но любителю поединков Кличко был не нужен бой с тенью, и Леня каким-то образом сумел убедить поставить его в спарринг.

— Зашел на ринг и понял, что я не готов, — признается чемпион.

— Наваляли?

— Наваляли — это очень мягко сказано. Дали так, что еле ноги унес!

Шло время, Чернобаев играл в шахматы и несколько раз в неделю захаживал в зал бокса, чтобы в стороне постучать по груше. Здесь стоит пояснить, что в 10—12 лет он весил около 80 килограммов. В таком возрасте и такой весовой категории у него соперников на ринге было мало. И как-то ему позвонил уже другой приятель и пригласил выступить на соревнованиях по борьбе. А борьбой Леонид никогда не занимался.

— Организаторы турнира оплачивали участие, поэтому я и согласился, — поясняет боец.

Спустя несколько часов у Чернобаева опять зазвонил домашний телефон. На другом конце дискового аппарата был тот самый тренер по боксу, которого Леня сумел уговорить выпустить его на боксерский ринг без подготовки. И вот этот тренер по боксу предложил подростку участие в областных соревнованиях. И так совпало, что утром одного дня юноша боролся первый раз в своей жизни, а в обед — уже боксировал. И если с борьбой было все понятно еще до начала соревнований — парень продул, то с боксом второй выход на ринг был успешен. Мальчишка победил всех своих соперников.

Следующими соревнованиями в боксерской карьере Чернобаева были бои республиканского масштаба. Их парень тоже выиграл, закончив все поединки в первом раунде. А дальше шла подготовка к первенству Европы, довольно рутинная, если бы не одно объявление.

— Занимаясь боксом, шахматы я не забросил. Просто изменилась пропорция. Если раньше больше времени уделял фигурам на доске, то теперь — перчаткам и груше, — уточняет Леонид Чернобаев. — И в какой-то момент на одном из занятий по шахматам ко мне подошла директор шахматной школы и говорит: «Слушай, а ты не слышал о таком виде спорта, как шах-бокс? Я видела передачу по „Евроспорту“, там рассказывали о нем».

В конце телевизионного сюжета ведущий приглашал парней записаться на занятия этим видом спорта. Связаться можно было с помощью электронной почты, которую и записала себе в блокнот директор шахматной школы. А при встрече с Чернобаевым передала ему.

— Я написал на почту небольшое письмо с рассказом о себе. Несколько первых дней ждал ответ, а после закрутился в делах и забыл про свою заявку, — продолжает Леонид. — И тут спустя полгода звонок на телефон, а там кто-то на немецком языке говорит. Подумал, что это прикол какой-то, и сбросил вызов. А через несколько дней мне опять перезвонили, но уже с переводчиком. Оказалось, что мне звонил сам Ипе Рубин — родоначальник шах-бокса — с предложением принять участие в чемпионате мира в Красноярске. Все расходы оплачивала принимающая сторона. Правда, был один нюанс: выступать нужно было за Германию. Я согласился.

Семнадцатилетний Леонид Чернобаев поехал на чемпионат мира как белорус, который выступал за Германию. Основным соперником нашего земляка тогда стал действующий двадцатилетний чемпион из России — Николай Сажин.

— Правила шах-бокса просты: это одиннадцать раундов. Шесть из них — шахматные партии, а остальные пять — бои на ринге. Первый раунд начинается с шахмат. Играются «быстрые шахматы» — по двенадцать минут на партию. Ты не можешь просто сесть и ждать раунда бокса, тебе сделают замечание, — рассказывает особенности проведения соревнований по шах-боксу Леонид. — Кто-то говорит, что это шесть раундов шахмат, пять раундов бокса. А кто-то уверен, что это пять раундов бокса, в перерывах между которыми ты не отдыхаешь, а играешь в шахматы. Я считаю, что второй вариант будет более правильный, потому как любой шахматист высокого класса после хорошего раунда бокса в шахматы начинает играть гораздо хуже.

В Красноярске Чернобаев тогда победил. Юноше вручили чемпионский пояс, который до сих пор никто не отнял.

— А шахматы и бокс вообще совместимы?

— Бокс — это не шахматы. Здесь думать нужно. В шахматах на раздумье есть какое-то время, а в боксе у тебя времени нет. В боксе, пока ты будешь думать и просчитывать ходы, кто-то может выключить свет.

Как уверен Леонид, шахматы и бокс сочетаются идеально: человек получает гармоничное развитие — умственное и физическое.

— Многие не приводят детей в секции бокса из-за негативных стереотипов о данном виде спорта. Мол, все боксеры тупые. А вот если заниматься шах-боксом, этих суждений можно было бы избежать, — рассуждает атлет. — Например, у нас в стране мало кто знает о шах-боксе. И ведь это спорный вопрос: предложение порождает спрос или спрос рождает предложение? Так, мы с единомышленниками из спорта захотели провести в Гомеле турнир по шах-боксу, но, к сожалению, в кабинетах не получили должной поддержки...

...После победы на чемпионате мира по шах-боксу Чернобаев еще больше стал заниматься боксом. Принимал участие на первенстве Европы среди молодежи, участвовал в боях на выживание в Индии, где получил от зрителей прозвище «Рембо» и «Гранит».

— Мне нравится Леонид, — признается боец. — Правда, мне очень нравится мое имя. А прозвища... Ну, если дали зрители, значит, было за что.

Последние четыре года Леонид совсем не боксировал и не тренировался. Говорит, на то были веские причины. И вот в августе 2021 года решил вернуться в спортивный строй и выиграл кулачный бой. А через месяц участвовал в Кубке республики по боксу и снова стал первым номером в стране в супертяжелом весе.

— Во время вынужденного перерыва я весил сто тридцать шесть килограммов, — признается боец. — Вернулся в форму полностью за два месяца. Но это были два месяца усердных тренировок. Сейчас я тренируюсь каждый день и уже не могу без спорта. Спорт — это моя жизнь.

Мы заканчиваем интервью поздно ночью и все вместе начинаем складывать камеры и свет. Леонид напоследок философствует:

— Самурай без цели — это ронин, так и я. Цель есть, к ней иду. Хочу титул, чемпионский титул по боксу!

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