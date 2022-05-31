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Бизнес-центры в Минске опустели

  • 31.05.2022, 23:54
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Бизнес-центры в Минске опустели

Рекордная вакантность зафиксирована на рынке офисной недвижимости в столице.

Небывалое количество предлагаемых в аренду квадратных метров появилось именно в апреле.

Белорусский рынок офисов продолжает стагнировать – он продемонстрировал гораздо меньшую стрессоустойчивость, нежели рынки жилой и торговой недвижимости.

Растет вакантность, поставившая по итогам апреля 2022 года антирекорд — 171 тыс. кв. м. предлагаемых в аренду офисов. За февраль-апрель текущего года пустующих квадратных метров стало на 40 тыс. больше. При чем половина этого роста обеспечена в апреле, свидетельствуют данные агентства "Твоя столица".

Ставки аренды также опустились на рекордно низкий уровень. На графике приведено сравнение ставок с рекордным 2013 годом (тогда в столице еще не было построено большое количество бизнес-центров) и антирекродным 2016-м, когда рынок просел из-за экономического спада и ввода большого количества центров. Как видим, в 2022 году антирекорд по ставкам обновлен, пишет Realt.by.

Игроки рынка не ожидают улучшений конъюнктуры и прогнозируют дальнейший спад.

«Судя по результатам наших еженедельных мониторингов спроса и предложения, преобладающая часть вакантных офисов появилась в результате отказа от них арендаторов», - комментирует представитель агентства «Твоя столица».

По его данным, предложение, которое выброшено на рынок в апреле, равнозначно объему офисных площадей тех бизнес-центров, что вышли на рынок за последние 2 года.

Что касается спроса, то, по данным эксперта, он в основном обусловлен желанием арендаторов либо уменьшить арендуемые площади (из-за уменьшения кадрового состава), либо переехать в более бюджетный по стоимости офис.

Более 60% всех поступающих заявок на аренду офиса сегодня приходится по ставке «до 10 евро», а диапазон «от 15 до 20 евро» сузился до 3% спроса. При этом в диапазоне «более 20 евро» во втором квартале активность совсем пропала.

В самом сложном положении находятся бизнес-центры классов «А» и «В+», которые вышли на рынок в последние годы. Большинство из них заполнены менее чем наполовину, а некоторые и вовсе можно назвать пустыми.

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