Арестович: Мы проводим в отношении режима в Беларуси политику Realpolitik 6 5.05.2022, 15:35

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Странное заявление советника главы Офиса президента Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном интервью «ФейгинLIVE» подробно затронул белорусский вопрос.

Арестович обозначил нынешнюю политику, проводимую в отношении Беларуси, белорусов и действующего в Беларуси режима как Realpolitik:

«Потому что мы проводим в отношении Беларуси то, что называется Realpolitik, и оно заключается в том, что, с одной стороны, мы четко разделяем белорусские власти и белорусский народ. С другой стороны, мы понимаем, что белорусские власти делают то, что называется в западной политической науке «эффективный контроль» — над силовиками, над государственной машиной и так далее.

А это значит, что мы, например, пользуемся их услугами как посредников, — пользовались — на переговорах. И прекрасно понимаем, что мы отказали Лукашенко в праве представлять свой народ, не признали избранным президентом, результаты выборов не признали. «Реальная политика», — сказал он.

Напомним, что с начала полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине была запущена как минимум 631 ракета.

Также стало известно, что в Буче среди палачей, пытавших и убивавших местных жителей, были идентифицированы оккупанты из лукашенковского спецназа с шевронами «Республика Беларусь».

Ранее украинские власти ради торговых интересов не раз нарушали западные санкции, введенные против белорусского режима.

Странное заявление Арестовича вызвало возмущение у большого количества белорусов, сопротивляющихся режиму Лукашенко.

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