Ученые нашли в Алабаме необычные наскальные рисунки древних индейцев 6.05.2022, 21:53

Наскальные рисунки из Алабамы не похожи ни на что, виденное учеными раньше.

Группа ученых обнаружила рисунки коренных американских народов в пещере в Алабаме. Им около тысячи лет, но возраст — не самое примечательное в этой истории, пишет nv.ua.

Гораздо важнее то, что размер находки превышает все известные рисунки индейцeв на территории Северной Америки. Оценить ее масштабы удалось не сразу — несмотря на довольно просторный вход в пещеру, высота потолков галереи с рисунками оказалась всего 60 см, из-за чего ученым пришлось рассматривать изображения лежа.

При этом ширина пещеры составляет 15 метров, а размер некоторых рисунков превышает три метра. Исследователям пришлось фотографировать наскальные изображения, создавая затем цельную картину из кусочков.

Всего этих фото оказалось 16 тыс, и это с учетом, что была исследована не вся пещера. Полученные изображения поразили исследователей. Древние часто увековечивали на камнях религиозные мотивы, героев эпоса и знаменитых современников, но изображения из Алабамы не были похожи ни на что, виденное учеными до того времени.

Притом, тип рисунков говорит о их принадлежности к духовной стороне жизни индейцев.

Так, изображенные фигуры навевают ассоциации с традиционными верованиями древних в сверхъестественное. Один из рисунков изображает антропоморфную форму, наделенную хвостом змеи. Последняя была культовым животным у некоторых коренных североамериканских народов. Например, представители племени хопи, проживавшего на территории современной Аризоны, называли себя детьми змеи.

Другая фигура, наряженная в богатые одежды, символически выходит из скалы, что также подчеркивает ее неземное происхождение.

Еще несколько рисунков представляют собой людей, но с необычной конституцией — треуголной или квадратной головой, остроконечными ушами, одной ногой.

Ян Ф. Симек, профессор Университета Теннесси и Ноксвилла, изучавший наскальную живопись в пещере, сказал, что увиденное нельзя соотнести с современными знаниями духовности коренных народов США. Эти рисунки могут быть частью какого-то неизвестного ранее культа.

«Эти изображения отличаются от большей части древнего искусства, наблюдаемого до сих пор на юго-востоке Америки, — говорит Симек. — Думаю, все наше понимание этого искусства может быть основано на неполных данных».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».