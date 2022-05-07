Санкции добивают режим Лукашенко 12 Артем Черников

7.05.2022, 12:03

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Крах белорусской промышленности.

После нападения российских войск на территорию Украины белорусские предприятия, которые по факту едва держались на плаву, столкнулись с новыми проблемами, напрямую затронувшими трудовые коллективы. Запад ввел пятый пакет санкций 9 апреля 2022 года в связи с ситуацией в Беларуси и причастности режима Лукашенко к российской агрессии против Украины.

В первую очередь, от этого пакета сильно пострадали грузоперевозки.

Еще осенью для транспортных компаний сильным ударом было закрытие пропускного пункта Брузги в связи с миграционным кризисом, который развязал Лукашенко. Уже тогда транспортники были на грани разорения, но сейчас ситуация приближает полный крах. Ограничения, которые вводятся из-за преступлений Лукашенко и Путина, лишают Беларусь огромного преимущества - географического положения. Мост между Западом и Востоком приносил около 2 миллиардов долларов и был одним из основных источников валютной выручки Беларуси.

Отсутствие грузоперевозок естественным образом затрагивает и белорусские заводы. По официальной информации Министерства труда и соцзащиты Беларуси, в марте и апреле 2022 года в стране был зафиксирован большой рост простоев и вынужденной неполной занятости. Глава ведомства Ирина Костевич считает, что высококвалифицированные рабочие, на профессионализме которых держалось абсолютно каждое предприятие, должны перейти к участию в сезонно-полевых работах.

Такая практика далеко не ноу-хау на белорусских предприятиях. Еще когда я работал на «Гродно Азоте» часто цеха, которые не имели сбыта, отправлялись в командировки в убыточные колхозы, которые повесили на предприятие. Как правило, инженеры, аппаратчики и другие образованные специалисты занимались там подсобными работами. А в зимнее время и вовсе нас «ссылали» на работы, которые, шутя, в коллективе называли «лесоповал». В добровольно-принудительной форме рабочих вынуждали заниматься вырубкой деревьев и мелких порослей на очистных сооружениях за городом. В то время, как люди, которые виновны в проблеме со сбытом, спокойно пили кофе в своих кабинетах. Ни экономистов, ни маркетологов, ни начальников отделов сбыта там не было. Рабочий не продает продукцию, которую выпускает предприятие. От него зависит лишь качество выпускаемой продукции, вне зависимости от того, куда она дальше поедет. А за отсутсвие сбыта отвечает исключительно руководство, которое даже в досанкционный период не справлялось со своими прямыми задачами.

Сейчас такая практика может распространиться на большинство белорусских заводов. К примеру: «Брестгазоппарат» (торговая марка Gefest), который считается одним из ведущих заводов Бреста, использует импортные комплектующие, запасы которых быстро заканчиваются. И рабочие лишь гадают, что их ждет во время простоя: отпуск за свой счет, или «ссылка» в колхозы.

На простой уходит и «Беларуськалий», который был одним из самых важных предприятий Беларуси и основным источником валюты. Сейчас там просто нет отгрузки и на почти всех рудниках объявлен внеплановый ремонт из-за закрытия порта в Литве. Молодые рабочие находятся в активном поиске дополнительного заработка.

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в мае из-за простоев сотрудников отправят в отпуск без содержания, то есть за свой счет на несколько дней, а в остальное время неполная рабочая занятость и привлечение к работам, не связанным с прямой специализацией. Раньше значительная часть продукции БМЗ для продажи в Европу шла по железной дороге в направлении Одессы. После начала войны в Украине этот маршрут перестал быть актуальным.

Рабочие, инженеры и другие специалисты на белорусских предприятиях - нынешняя элита, которая должна перестать страдать от рук бездарного руководства страны. Именно Лукашенко и его холуи виноваты во всех неприятностях, которые распространились на нашу страну. Санкции введены исключительно против диктаторского режима, в то время как Запад уверенно поддерживает белорусский народ и верит в то, что демократия придет и на нашу землю.

При грамотном маркетинге и менеджменте Беларусь достаточно быстро нарастит мощь и встанет на европейский путь развития. В новой демократической Беларуси каждый профессионал будет заниматься своим делом. Каждый дипломированный специалист будет ценить себя и страну, в которой живет и работает.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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