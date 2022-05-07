Троица 2022: когда отмечают, традиции и что нужно делать в праздник 7.05.2022, 18:32

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Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи.

Троица или Зеленые святки – это один из величайших христианских праздников в церковном календаре, который относится к числу двунадесятых. Фиксированной даты у праздника нет, и она меняется из года в год, так как привязана к лунно-солнечному календарю и дате празднования Пасхи.

"Апостроф" рассказывает, когда отмечается Троица в этом году, а также об истории и традициях праздника.

Троица: дата в 2022-м году

Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи, что значит, что в этом году православные восточного обряда будут отмечать 12 июня, а христиане западного обряда на неделю раньше — 5 июня.

Даты разные из-за разницы в календарях. Православные восточного обряда пользуются юлианским календарем, а западного – григорианским.

История и традиции праздника

В этот праздник церковь вспоминает важное библейское событие, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на Пресвятую Богородицу и апостолов Иисуса Христа. После этого они научились предсказывать и исцелять от различных болезней. А свое название "Троица" праздник получил, потому что в этот день людям открылась Пресвятая Троица (три обличия Бога) — Отец, Сын и Святой Дух.

Православные верующие в ночь перед Святой Троицей идут в храм, в котором совершается Божественная литургия. Священники надевают ризы зеленого цвета, а во время молитв обязательно вспоминают победу Иисуса Христа над смертью.

Также храм и дома на Троицу принято украшать зелеными и пряными травами, а также ароматными цветами. Люди верят, что это защищает от зла и дарит здоровье и удачу.

Что нельзя делать

Нельзя купаться в водоемах.

Нельзя ссориться и конфликтовать в этот день.

Запрещено работать в поле и огороде, а также по дому.

Нельзя ходить в лес.

Запрещено рубить деревья.

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