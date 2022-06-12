На Добрушской бумажной фабрике произошел пожар 2 12.06.2022, 11:10

Технологический процесс в цеху остановлен.

В ночь на 11 июня пожар произошёл в бумажном цеху Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:10.

В результате пожара повреждены 15 квадратных метров транспортерной ленты машины №7, которая представляет собой сушильную камеру. Технологический процесс в цеху остановлен, но работа предприятия в целом не нарушена, сообщают спасатели.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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