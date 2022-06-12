закрыть
12 июня 2022, воскресенье, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Добрушской бумажной фабрике произошел пожар

2
  • 12.06.2022, 11:10
На Добрушской бумажной фабрике произошел пожар

Технологический процесс в цеху остановлен.

В ночь на 11 июня пожар произошёл в бумажном цеху Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:10.

В результате пожара повреждены 15 квадратных метров транспортерной ленты машины №7, которая представляет собой сушильную камеру. Технологический процесс в цеху остановлен, но работа предприятия в целом не нарушена, сообщают спасатели.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко