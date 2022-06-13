Белорусы снова побежали в обменники 1 13.06.2022, 9:18

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Май практически стал переломным месяцем.

Одиннадцатый месяц подряд белорусы продают валюты больше, чем покупают. Однако май чуть не стал переломным месяцем: белорусы резко нарастили объем покупки валют. И если в марте-апреле чистая продажа составляла сотни миллионов долларов, то в мае она сократилась до $16 млн. Такие данные приводит Нацбанк, пишет Myfin.by наглядно показывает, как белорусы продавали и покупали валюту.

В мае физлица купили $800,3 млн в эквиваленте, а продали – $816,9 млн. В итоге объем чистой продажи валюты составил всего $16,6 млн.

Всего же за январь-май 2022, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $3 726,3 млн в эквиваленте, а продали на $4 172,1 млн. Всего с начала года продано инвалюты на $445,9 млн больше, чем куплено.

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-май куплено иностранной валюты на $10 726,4 млн в эквиваленте. Продали они на $10 225,1 млн. Чистая покупка составила $501,3 млн. Отметим, что предприятия с начала года выступают чистыми покупателями валюты, хотя обычно они играют на внутреннем рынке роль чистого продавца. Это связано с санкционными ограничениями, что сокращает объем экспорта быстрее, чем импорт.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $634,1 млн, а продали $1033,9 млн. В итоге чистая продажа составила $399,8 млн.

Что в итоге?

Рынок валюты физлиц в мае оказался близок к слому тренда на чистую продажу валюты. Это может быть связано как с началом сезона отпусков и роста спроса на валюту, так и тем, что валюта становится доступнее для покупки из-за низкого курса валют. В итоге на валютном рынке может сложиться парадоксальная ситуация, когда чистыми продавцами валюты останутся только нерезиденты, а юрлица и физлица станут чистыми ее покупателями. Косвенно о таких изменениях говорит и снижение ЗВР, т.е. Нацбанк вынужден выходить на валютный рынок и тратить резервы, чтобы удовлетворить выросший спрос.

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