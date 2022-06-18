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«Медведев - клоун»: Глава Мюнхенской конференции прокомментировал угрозы экс-президента РФ

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  • 18.06.2022, 15:56
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«Медведев - клоун»: Глава Мюнхенской конференции прокомментировал угрозы экс-президента РФ

Медведев претендует на звание главного «ястреба» российского режима.

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном.

Как сообщает Bild (перевод — liga.net), на международном симпозиуме в Киле Хойсген заявил: "Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух".

Бывший президент России Медведев, когда-то считавшийся либеральным политиком, в последнее время стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе и теперь претендует на звание главного "ястреба" российского режима.

15 июня, например, он заявил, что через два года Украины не будет существовать.

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