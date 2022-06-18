Эксперты назвали богатые магнием продукты, которые поддерживают здоровье 18.06.2022, 20:06

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Магний - один из важнейших минералов для правильной работы многих систем организма.

Магний — один из важнейших минералов для правильной работы многих систем организма, поэтому нужно употреблять насыщенные магнием продукты питания. Эксперты издания Al Arabiya назвали вкусные и полезные продукты, богатые магнием.

Считается, что человек должен употреблять не меньше 300 мг магния в сутки. При этом, норма вещества зависит от пола — женщинам достаточно 310-320 мг (если речь не идет о беременных женщинах, которым требуется несколько больше магния), а мужчинам нужно 400-420 мг в сутки.

Человеческий организм получает нужный ему объем магния через ежедневный рацион, но при некоторых заболеваниях магний может плохо усваиваться, и тогда возникает потребность в употреблении специальных добавок с содержанием магния. Если же проблем с усвоением нет, то магний можно получать из таких продуктов, как орехи и семена. В частности, высоким содержанием магния могут похвастаться кешью (292 мг на 100 г), миндальное масло (270 мг на 100 г) и фисташки (121 мг на 100 г).

Что касается семян, то магнием богаты семена кунжута (351 мг на 100 г), семена чиа (335 мг на 100 г) и семена подсолнечника (129 мг на 100 г). Специалисты рекомендуют заниматься самостоятельной обжаркой сырых семян, а не приобретать уже готовые семена.

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