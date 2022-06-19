«Первые три месяца ел только овощи» 2 19.06.2022, 14:34

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Минчанин увидел, что весит 110 килограмм, и срочно сел на диету.

В начале сентября 2019-го минчанин Максим пришел с хоккейного матча домой, плотно поужинал и почему-то решил достать из шкафа давно лежащие там весы. Прикинул: циферблат покажет килограммов 95, но увидел 110. От этого ужаснулся. «Мне было всего 29. Макс, что же с тобой будет в 30+? — подумал я и решил: пора худеть, — описывает ту ситуацию собеседник. — Завтра я пересел на овощи». Позже прибавились еще велосипед и бег. За год минчанин похудел примерно на 40 килограммов. Его историю рассказывает блог «Отражение».

Максим в сентябре 2019-го и в июне 2020-го. На первом снимке он весит 110 кг, на втором — меньше 70. Фото: Instagram Максима

Сейчас Максиму 32, он фрилансер — «пишет сайты». Его рост 178 сантиметров, а вес 75 килограммов. Чуть меньше месяца назад он с женой Валентиной переехал в польский город Кошалин, который находится возле Балтийского моря. На следующий день после релокации Макс уже вышел на дистанцию. Мы поговорили с ним в один из дней после тренировки. На часах 14.00, у молодого человека выходной, но он проснулся пораньше и уже «нарезал» двадцать километров.

— Я редко разрешаю себе выходные от спорта. Мне кажется, во всем должна быть дисциплина, — объясняет позицию собеседник. — Раз дашь себе полениться, потом захочется еще — и все застопорится.

Бегает Максим не только часто, но и много. Его обычные дистанции — это 20−40 километров. На вопрос, зачем столько, отвечает, что «это уже зависимость».

— Есть люди, которые любят скорость. Они получают удовольствие, нажимая педаль газа, я же ценю бег и не могу остановиться, — рассуждает молодой человек. — На дистанции ощущаю себя свободным. Я наедине с природой — и это кайф.

Истории Максима, казалось бы, можно позавидовать, но лишь в том случае, если не знаешь ее целиком. Молодой человек родился с ДЦП. У него неподвижно «висела» левая рука и плохо развивалась левая нога: сейчас она на три сантиметра короче правой.

— Каждый год родные водили меня на МРЭК. Помню, когда мне было лет пять, председатель комиссии отвел маму в сторонку и сказал, что из меня ничего не будет. Родителям предлагали от меня отказаться. Говорили, вы молодые, еще нарожаете, но близкие никого не слушали, — рассказывает Максим. — В саду у меня была нарушена дикция. Я говорил, словно выпивший. Логопед советовала маме отдать меня в школу для детей-инвалидов, но мама повела меня в обычный класс. Она видела, что я не дурак. Да, я не был отличником, но не потому, что глупый. Просто мне, как и другим детям, хотелось играть на улице, и на учебу не всегда хватало времени.

В младших классах, продолжает Максим, он был очень замкнутым ребенком. Ребята дразнили его фразочками вроде «калека 20-го века», от этого он замыкался и терзался совсем недетским вопросами. «Почему это случилось со мной? — не понимал он. — Почему я не такой, как все?»

«Смотрел на себя и думал: нормальный мужик», — вспоминает Максим.

К старшим классам парень осознал: так продолжаться не может, нужно научиться стоять за себя. Попробовал давать сдачи. И хотя уверен, что неправильно отвечать насилием на насилие, отношение людей вокруг к нему начало меняться. Появились друзья.

— У меня неплохое чувство юмора, я этим пользовался и легко общался со всеми. На выходных мы с ребятами порой ездили в Минск на дискотеки, — продолжает Максим. — Я спокойно мог подойти к девушкам познакомиться, пригласить в нашу компанию.

В общем, дела наладились. За школой последовал колледж предпринимательства, затем сидячая работа и обычная жизнь среднестатистического белоруса. В какой-то момент будничность стали разбавлять бары и алкоголь.

— Выпивал я нормально. Мог в будни опрокинуть 3−4 литра пива, а завтра идти на работу. Вечером в пятницу и субботу напитки становились покрепче, но, конечно, никакой проблемы я в этом не видел. Просто плыл по течению, — вспоминает собеседник. — После алкоголя всегда хотелось покушать. В ход шли гамбургеры, хот-доги, шаурма. К 24 годам я, человек, который обычно весил 63 килограмма, стал набирать вес.

«Смотрел на себя в зеркало, думал: солидный мужик»

Вес увеличивался и Макса это где-то даже радовало. Когда был худым, шутит, всегда мечтал оказаться толстым. На весы молодой человек не становился, лишь замечал, что одежда с каждым разом требовалась все шире.

— Я мог и на ночь поесть, и среди ночи. Нация у нас не спортивная. Большинство мужчин после 30 по весу будут ближе к сотке. Ты живешь в этом кругу и тебе кажется, что поправляться нормально. В итоге, когда я смотрел на себя в зеркало, думал: солидный мужик, — смеется Максим. — В 2017-м, в 27 лет я влюбился. Через две недели после первого свидания мы с девушкой решили съехаться. Она хоть и далека от спорта, но ведет здоровый образ жизни. Я понял, если хочу быть с этим человеком, должен ей соответствовать. Бросил курить, почти не выпивал, но сытно есть не перестал и продолжил набирать вес.

В сентябре 2019-го Макс случайно вспомнил, что в доме у девушки пылятся весы и решил взвеситься. Просто так, ради шутки. Но, когда увидел результат, смеяться перехотелось. Трехзначная цифра, а точнее 110 килограммов, ужаснула. В шоке молодой человек стал действовать экстренно и придумал сесть на овощную диету.

— На завтра я пошел в магазин, накупил овощей, и кроме них ничего не ел. Только пил много воды, — вспоминает Максим. — До похудения я никогда не брал на работу ссобойки. Просто ел утром и вечером, а тут стал пакетами носить в офис овощи. Бывало, настрогаю много капусты и ем ее как чипсы.

— Что говорили коллеги?

— Говорили, ну помучайся, все равно потом перейдешь на котлеты. Когда я стал скидывать, высказывания коллег немного изменились. Скинуть, замечали они, это одно, а вот продержаться… В общем, они думали, я сломаюсь, но я не сдавался. Да хотя бы из принципа.

— Как вы себя чувствовали в этот период?

— Отлично!

На овощной диете Максим продержался три месяца. В итоге сбросил десять килограммов. На календаре был декабрь, и хотя до лета и плавок, казалось, еще далеко, сердце минчанина требовало более радикальных мер. Появилась идея голодать. Так Максим полностью отказался от еды.

— Решил, буду сидеть на одной воде. Сколько? Да, сколько смогу! Мои друзья-медики говорили: «Ты сумасшедший! Так нельзя!», но я никого не слушал, — вспоминает Максим. — Из-за постоянного голода я был очень злой. В какой-то момент понял, что стал плохо соображать и все делал медленно. В то время я работал менеджером по продажам. Общаясь с людьми, я начинал зависать. Они мне что-то говорили, а мне казалось, словно это на иностранном языке.

Через 18 дней Максим все-таки остановился. Весы показали еще минус 15 килограммов. Говорит, вредных последствий для организма после этого не заметил. Лишь первое время организм отталкивал тяжелую пищу. Постепенно минчанин вернулся обычному к рациону, но с одним важным правилом: не есть на ночь. Плюс пару раз в неделю выходил на пробежки, дистанция была 5−10 километров.

— Как реагируешь на свое тело, когда твой вес так быстро уменьшается?

— Ты худеешь, но из-за того, что физически мало занимаешься, кожа обвисает. В общем, выглядел я в тот период ужасно.

«То, что левая нога у меня короче, жить не мешает»

Начало 2020-го Максим встретил в весе 85 килограммов. Цифры молодого человека не устраивали. В планах было «уменьшиться» до 70−75 килограммов. К этому моменту он уже понял, что идти к цели только на отказе от еды — плохая идея, требовалась физкультура. И в мае минчанин купил велосипед.

— Я никогда не любил заниматься спортом, поэтому велосипед — единственное, что мне подходило для ежедневных активностей, — объясняет он свой выбор. — Как человек, который привык испытывать себя, я решил не мелочился и сразу стал ездить в офис и обратно. В день общая дистанция получалась 32 километра. На работу мне было к 9 утра. Чтобы не торопиться и останавливаться для передышек, стартовал в 6.30. Позже я крутил педали уже так быстро, что в одну сторону доезжал за 40−45 минут.

— И у вас ничего не болело?

— Все было нормально.

— Простите, а проблемы с левой рукой и ногой вам не мешали?

— Нет, руку мне несколько раз оперировали, я много лет ее разрабатывал, и к тому моменту частично мог ей управлять. А то, что левая нога у меня короче, жить не мешает. Разве что в детстве я часто из-за этого спотыкался.

В декабре 2020-го Максим сильно упал. Правда, не споткнувшись, а с велосипеда. Тогда, шутит, осознал: пришла зима, пора переходить на другой транспорт.

— В тот день я завез велосипед домой и поехал на работу на автобусе. По дороге рассуждал: как же я теперь буду без спорта? Вспомнил про бег, — продолжает собеседник. — И снова вернулся на дистанцию.

Начал гонять с работы домой. А это 16 километров. Чуть позже коллеги подсказали, что в здании, где находится их офис, есть душ. Пользоваться им молодому человеку разрешили — и это увеличило дистанцию. Бегом он стал добираться еще и на работу. Время в пути в одну сторону занимало час и сорок минут.

— Так я бегал до мая 2022-го, пока мы с женой не переехали в Польшу, — рассказывает собеседник. — Коллеги, узнав о моем увлечении, стали меня поддерживать. При встрече говорили: «Привет, спортсмен!», сигналили и честно признавались, что сами бы так не смогли.

— Максим, а как же ваша левая нога?

— Сразу побаливала, а теперь не беспокоит. Единственное, из-за того, что она короче, при беге сбивается темп.

— А инвалидность у вас сохраняется?

— Да, у меня третья группа.

— Как благодаря спорту стало меняться ваше тело?

— Еще когда гонял на велике, сбросил до 69 килограммов. Смотрел в зеркало и понимал: ну нет, таким худым я себе не нравлюсь. Начал есть больше мяса. Это помогло нарастить мышечную массу. Конечно, я не выгляжу, как бодибилдер, но ноги, живот, грудь теперь у меня хорошо подтянуты. В Польше я нашел площадку для воркаута и после бега хожу еще туда позаниматься. Сейчас, кстати, разрешаю себе есть сколько и когда захочу и не парюсь по этому поводу. Знаю: на дистанции все уйдет.

— Как бег изменил вашу жизнь?

— Я стал более спокойным.

— А весом своим вы довольны?

— Вполне.

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