Politico назвало самое опасное место на земле в настоящий момент 20.06.2022, 21:41

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Это коридор из Беларуси в Калининград.

Гипотетический Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, где сейчас проходит граница Польши и Литвы, — самое опасное место на планете из-за угрозы начала прямого конфликта России и НАТО, пишет Politico.

«Расположенный на юго-восточной границе Литвы Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор, протянувшийся примерно на 100 километров вдоль литовско-польской границы, между Беларусью на востоке и Калининградом на Западе. Западные военные предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну в Украине до прямого столкновения с НАТО», — говорится в статье.

В Politico напоминают, что попытки России проложить коридор по территории стран НАТО приведет к прямому столкновению сторон, у каждой из которых есть ядерное оружие.

В статье много внимания уделяется обострению между Литвой и Россией — напомним 18 июня Литва официально объявила, что прекратила железнодорожный транзит части грузов с территории России в Калининградскую область. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.

В МИД Литвы объяснили, что это не означает полный запрет транзита товаров между Калининградской областью и Россией.

«Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу», — говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, «что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

В Кремле также пообещали ответные меры на «блокаду» Калининграда.

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