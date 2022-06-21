Появились подробности трагедии в Ветке, где алабай загрыз хозяйку 28 21.06.2022, 14:02

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иллюстрационное фото

Бешенство у собаки не подтвердилось.

Стали известны подробности трагедии, случившейся 18 июня в Ветке: там собака породы алабай насмерть загрызла хозяйку — 66-летнюю женщину. Следователи подозревали у животного бешенство, однако еще одна вероятная причина агрессивного поведения пса в том, что его обучением никто не занимался, рассказали в эфире «Беларусь 4 Гомель».

Напомним, в тот день пожилую женщину в луже крови обнаружил во дворе собственного дома ее сын. Он пришел проведать мать, но, как только вошел в ворота, собака напала и на него, вцепившись зубами в руку и повредив ключицу.

Мужчине удалось спастись от животного и выбраться на улицу, где он сразу вызвал милицию и скорую помощь. Прибывшие на вызов службы даже не сразу смогли попасть на подворье, так как пес никого туда не пускал. Сотрудникам местного РУВД пришлось застрелить животное, представлявшее серьезную опасность для окружающих.

Врачи оказали пострадавшему помощь, а вот спасти жизнь женщины не удалось: она истекла кровью за считанные минуты.

Впоследствии выяснилось, что собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка) было два года, и все это время она не расставалась с хозяйкой. Следователи предположили, что причиной агрессии питомца могло стать бешенство, но ветеринарная экспертиза пока не обнаружила признаков болезни. Сейчас проводятся дополнительные исследования.

По версии кинологов, проблема может быть в том, что воспитанием и дрессировкой пса никто не занимался должным образом.

Алексей Хмулев, руководитель Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собаководства, напомнил, что хозяевам крупных собак спортивных и служебных пород, таких как алабай, необходимо пройти хотя бы минимальный курс кинологического обучения, чтобы правильно выстроить иерархию отношений с животным:

— Если собака почувствует, что место вожака свободно, она обязательно его займет в своей стае, то есть в семье. И, как правило, ничего хорошего из этого не получается.

Напомним, похожий случай (к счастью, без смертельного исхода) произошел в мае в борисовских Печах: там сразу шесть человек подверглись нападению тибетского мастифа. Это еще одна крупная сторожевая собака, с которой хозяевам приходится непросто: необходимы опытное обращение, социализация и дрессировка.

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