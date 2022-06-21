В Беларуси взлетели цены на некоторые продовольственные товары 21.06.2022, 17:51

Подорожание заметили даже официальные профсоюзы.

В белорусских магазинах с начала года серьезно подорожали некоторые крупы, детские каши, сахар, кондитерские изделия. Об этом сообщают официальные профсоюзы, которые занимаются мониторингом цен. По их данным, в некоторых магазинах также есть проблемы с наличием свежей рыбы.

«С 1 января в белорусских магазинах серьезно подорожали некоторые крупы, больше всего — манка (на 16,8%) и пшеница (19,2%). Также взлетели цена на каши для детского и диетического питания (на 49%), сахар (на 48,2%), кондитерские изделия (на 30,2%), рис (на 29,1%), маргарин (на 25,2%), чай черный байховый (на 25,1%), соки (на 22,3%) и некоторые другие товары», — заявляют в федерации профсоюзов.

Также в з федерации заявляют, что «некоторые товары исчезают с полок торговых сетей, потому что не пользуются спросом у покупателей». «Например, в ряде магазинов работники Федерации не нашли живую рыбу», — заявляют профсоюзы.

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