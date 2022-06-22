Стало известно, куда перевели политзаключенного Игоря Лосика 1 22.06.2022, 13:13

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Игорь Лосик

Родственники сутки искали его методом «обзвона колоний».

Политзаключенного журналиста Игоря Лоска этапировали в Новополоцкую колонию №1. Об этом в Іnstagram сообщила жена заключенного Дарья Лосик.

В сообщении Дарья Лосик задает риторический вопрос: зачем Беларуси Департамент исполнения наказаний, если он не дает никаких сведений об этапировании заключенных? Ведь узнавать, что человека перевезли в какое-то другое исправительное учреждение, приходится путем «обзвона колоний».

21 июня жена политзаключенного приезжала на свидание с Игорем Лосиком в гомельское СИЗО-3, но ей сообщили, что «он выбыл» еще в понедельник 20 июня. Куда – никто из должностных лиц не хотел сообщать. Дарья Лосик написала жалобу на начальника управления Департамента исполнения наказаний.

О том, что Игорь Лосик был этапирован в колонию в Новополоцк, она узнала 22 июня.

Игорь Лосик находится за решеткой почти два года. Ему присудили 15 лет лишения свободы усиленного режима по «делу Тихановского».

Новый адрес для переписки: ИК № 1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8, Игорю Александровичу Лосику (на конвертах помечайте «карантин»).

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