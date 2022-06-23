Украинские воины ликвидировали оккупанта-хвастуна 9 23.06.2022, 8:42

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В соцсетях он писал, что «Россия уже практически победила».

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину. Ликвидированного звали Олегом Добровым. Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

Ранее Добров (родом из глубинки ‒ Новосибирской области) в социальных сетях бахвалился ‒ мол, в роте, где служат его друзья, потерь нет, а есть только раненые, ведь "Россия уже практически победила".

"Если меня вдруг каким-то образом замочит украинская армия, которая отступает везде, я официально разрешаю помочиться на мою могилу. Потому что я буду конченым неудачником", – писал агрессор в соцсетях.

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