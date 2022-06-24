Последний рывок оккупантов 24.06.2022, 8:14

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Что будет после боев за Луганщину?

В случае, если русские оккупанты не смогут добиться явного успеха на Луганщине, то им не избежать оперативной паузы. Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Битва за Луганщину является последним рывком войск оккупантов, говорит он.

"У них попросту не осталось сейчас резервов, которые получится сразу кинуть в бои", – сказал Жданов.

Кроме того, говорит специалист, уже в самое скорое время Кремль может увеличить число ракетных ударов по Украине ‒ причем по всей территории.

"Россия будет стараться наносить по нам как можно больше ракетных ударов, по разным городам Украины", – говорит Жданов.

По его мнению, Путин и его приспешники будут мстить за то, что Украине предоставили статус страны-кандидата в члены Евросоюза (23 июня), и захотят испортит празднование Дня Конституции (28 июня).

"Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", – подытожил эксперт.

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