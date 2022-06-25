Силы вторжения РФ на Донбассе возглавил генерал, давивший гусеницами людей в Москве 3 25.06.2022, 13:41

7,364

Чем известен генерал-полковник Сергей Суровикин?

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

По данным британской разведки, в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке.

Также отмечается, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Сергей Суровикин - что о нем известно

В карьере Суровикина действительно есть несколько довольно кровавых событий. Он дважды был под следствием, и однажды таки провел под арестом некоторое время. Но после прихода к власти в России диктатора Владимира Путина стал одним из его любимцев.

Солдаты под руководством Суровикина задавили военной техникой троих протестующих в Москве во время августовского переворота 1991 года. Он получил приказ установить блокпосты на Садовом кольце в Москве. Но его колонне в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 преградили дорогу протестующие. Суровикин решил идти на прорыв. С частью колонны ему удалось прорваться через завалы. Тогда во время этого прорыва погибли трое протестующих. А Суровикин после этого был арестован. Он семь месяцев находился под стражей. Но не только не понес наказание за это, но и после этого получил повышение.

Уже в 1995 году он получил наказание в виде одного года условно. Его признали виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Но потом обвинения сняли, а судимость погасили.

В марте 2004 года избил подчиненного. Помощник начальника отделения по воспитательной работе штаба дивизии подполковник Виктор Цыбизов заявлял, что избиение произошло по политическим мотивам.

В апреле 2004 года в кабинете командира дивизии Суровикина в присутствии его самого и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал.

Во времена российского военного вторжения в Сирию дважды руководил там группировкой войск. Впервые – с апреля по декабрь 2017 года. Руководил группировкой более девяти месяцев, дольше всех других командующих.

При этом продолжал руководить войсками, хотя его 31 октября назначили на должность руководителя воздушно-космических сил. Он первый общевойсковой генерал, возглавивший этот вид войск. Хотя за время своей службы неоднократно менял роды войск, что не слишком одобряется в армии.

В январе 2019 года его снова бросили в Сирию. Второе его пребывание там длилось четыре месяца – до апреля 2019 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».