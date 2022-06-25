ГУР: Армия Украины контрнаступает на Херсон 1 25.06.2022, 20:14

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Результаты работы по войскам РФ будут видны в августе.

Первые зримые результаты контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе оккупированного Херсона можно будет увидеть уже с августа. Военная операция будет сложной, однако ее нельзя назвать невозможным процессом. ВСУ уже проводят работу, результаты пока незначительные, но они уже есть. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Reuters он рассказал о том, что первые результаты операции украинских войск по освобождению Херсона появятся уже с начала августа. Контрнаступление на данном направлении будет трудным, но возможным.

"...с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины (в направлении захваченного Херсона, - ред.). Подождите немного, и мы посмотрим, что это принесет", - отметил Буданов.

По его словам, силам обороны Украины уже удалось достичь определенного прогресса в продвижении по направлению к захваченному россиянами городу.

'Как видите, какие-то мероприятия уже происходят. Они не значительные, но они происходят', - добавил начальник ГУР.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ будет зависеть от множества факторов. Среди них высокая оснащенность войск, которая будет зависеть от поставок оружия иностранными государствами.

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